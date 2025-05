DNIT

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será interditada a partir de segunda-feira (5)

Interrupção ocorre durante 15 dias, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) determinou a interdição total do tráfego da ponte sobre o Rio Jequitinhonha no km 661 da BR-101/BA, em Itapebi, a partir da 0h desta segunda-feira (5). >

Rota 1:

O percurso inicia-se em Itabuna/BA, pela BR-415/BA, até o entroncamento com a BR-116/BA, em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA em direção à divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Cachoeira de Pajeú/MG, no entroncamento com a BR-251/MG. Em seguida, a rota continua pela BR-251/MG até a BR-367/MG, no município de Almenara/MG, e prossegue até a BR-101/BA na cidade de Itagimirim/BA. Por fim, o trajeto segue até Eunápolis/BA, totalizando 684 km. Cumpre informar que a BR-367/MG possui 40 quilômetros de um trecho não pavimentado no estado de Minas Gerais.>