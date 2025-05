LUTO

Atriz mirim do SBT tem morte encefálica, segundo hospital

Millena Brandão, de 11 anos, estava internada no Hospital Geral de Grajaú desde terça-feira (29)

De acordo com o boletim médico, "desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida". A confirmação ocorreu "após rigoroso cumprimento do protocolo estabelecido para esses casos". As informações são do G1 São Paulo. >