COMPLICAÇÃO DE SAÚDE

Nana Caymmi teve 'overdose de opióides' em UTI de hospital, diz irmão da cantora

Artista de 83 anos está internada há 9 meses após arritmia cardíaca

Nana Caymmi viveu uma complicação durante a internação no seu aniversário de 83 anos, completados nesta terça-feira (29). Internada há 9 meses em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Rio de Janeiro, após dar entrada com uma arritmia cardíaca, a cantora sofreu uma “overdose de opióides”. >