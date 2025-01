NA UTI

Internada há cerca de quatro meses, Nana Caymmi apresenta sinais de melhora

A cantora está internada na UTI desde agosto de 2024

Internada desde agosto do ano passado no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Nana Caymmi tem apresentado boa evolução no seu quadro clínico. De acordo com a equipe médica, a artista está “lúcida, orientada, respirando bem e sem dores“. Além disso, a parte cardíaca da cantora apresenta estabilidade e o quadro de infecção está controlado, sem episódios de febre. Já a parte renal ainda necessita de cuidados.