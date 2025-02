SAÚDE DELICADA

Nana Caymmi segue na UTI após 6 meses; irmão atualiza estado: ‘Nada bem’

Danilo revela desafios enfrentados por Nana Caymmi, que permanece internada no Rio de Janeiro

Nana Caymmi, de 83 anos, continua internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após seis meses de cuidados intensivos. O estado de saúde da cantora, que tem enfrentado complicações sérias, foi atualizado por seu irmão, Danilo, em entrevista ao podcast MPB Bossa, divulgada nesta terça-feira (25). >

“Infelizmente, nada bem. Ela está há seis meses na UTI. Chegou muito ruim no hospital, quase faleceu… mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas, cuidado com a obesidade, é o que a levou para essas comorbidades todas”, explicou Danilo.>