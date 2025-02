BOTA A MÃO NO JOELHO...

Ortopedistas alertam sobre cuidados com os joelhos no Carnaval; veja dicas

Preparação física e calçados adequados são algumas medidas fundamentais para evitar lesões e curtir a festa com segurança

Com programação intensa, o Carnaval é uma maratona que exige uma boa saúde das articulações. Pular e dançar, fazer longas caminhadas, usar fantasias pesadas, sapatos inadequados e acompanhar trios elétricos são alguns dos fatores que podem sobrecarregar essa articulação, mas adotar alguns cuidados pode ajudar a prevenir esses problemas.>

De acordo com os ortopedistas David Sadigursky e Thiago Alvim, sócios da Clínica Omane e pesquisadores na área de terapia celular, algumas pessoas sentem dores na parte frontal do joelho ou sofrem entorses devido ao esforço físico intenso. >

“O joelho já é uma articulação que trabalha no limite, e o esforço extra pode levar a sobrecargas que facilitam lesões. A prevenção é a melhor estratégia para garantir que a festa não termine antes da hora”, explicam os médicos.>

Thiago Alvim ressalta que o risco de lesões aumenta devido às condições do ambiente. “Ruas irregulares, paralelepípedos e buracos podem favorecer quedas e torsões, especialmente se estiver chovendo. Além disso, a presença de multidões e o consumo de bebidas alcoólicas reduzem os reflexos, tornando os foliões mais propensos a acidentes”, conta o médico.>

David Sadigursky alerta que pessoas sedentárias ou com sobrepeso precisam preparar o corpo com antecedência. “É comum que foliões sedentários sintam desconforto nos joelhos, pois o corpo não está habituado a tantas horas de esforço. O ideal é iniciar uma preparação com antecedência, como praticar exercícios moderados, caminhadas e alongamentos antes da festa”, esclarece.>