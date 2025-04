VEJA DECLARAÇÕES

Marcelo Rubens Paiva é criticado por tweets de tom sexual e desativa perfil

Autor de "Ainda Estou Aqui" desabafou após abandonar a rede

Autor do livro que inspirou a superprodução brasileira “Ainda Estou Aqui”, Marcelo Rubens Paiva recebeu uma onda de críticas nesta semana após internautas resgatarem tweets antigos de tom sexual. Nesta quarta-feira (30), então, o escritor resolveu desativar o seu perfil no X (antigo Twitter) com 900 mil seguidores. Ele desabafou sobre a situação ao sair da rede. >