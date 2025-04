EITA...

Jornalista flagra climão entre Bella Campos e Cauã Reymond em gravações externas de 'Vale Tudo'

Monique Arruda acompanhou gravações na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro

A repórter Monique Arruda, do Portal Leo Dias, flagrou um climão entre Cauã Reymond e Bella Campos em cenas externas de ‘Vale Tudo’ gravadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30). Segundo a comunicadora, entre as cenas onde o personagem de Cauã pedia Maria de Fátima em casamento, os dois atores mau se olhavam e não direcionavam ao outro nenhuma palavra. >

Segundo Monique, o clima durante as gravações não era nada amigável, não havia parceria entre colegas de trabalho e os dois não interagiam durante as pausas, o que refletiria os rumos da treta nos bastidores.>

Já quando gravou ao lado de outras atrizes na novela das 9, Cauã interagia de forma leve e bem humorada de acordo com ela. “Agora era uma gravação de outras meninas com o Cauã, elas passavam protetor solar nele, o Cauã tomava uma champagne, as meninas estavam com frio e ele deu a toalha dele para elas. A Bella saiu e o clima ficou leve”, disse a repórter. >