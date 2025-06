SAÚDE

Adeus às 8h de sono por dia: estudo revela quanto você deve dormir para o repouso ideal

Dicas simples que ajudam a melhorar o sono em qualquer faixa etária

Entender quantas horas eu preciso dormir é essencial para quem quer cuidar da saúde física e mental. O sono tem papel fundamental na recuperação do corpo e no equilíbrio emocional. >

As necessidades de sono variam de acordo com a idade. Por isso, especialistas recomendam observar as indicações específicas para cada fase da vida.>