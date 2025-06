NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' desta segunda-feira (23)

Capítulo desta segunda-feira (23), Zélia tenta arrancar confissão de Juliano e fita comprometedora vem à tona

A última semana de Garota do Momento começa pegando fogo! >

No capítulo desta segunda-feira (23), Zélia se esforça para conseguir uma confissão de Juliano, enquanto o vilão descobre que estava sendo gravado. >

Personagens da novela 'Garota do Momento'

Com exibição especial às 18h por conta da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, Garota do Momento entra oficialmente na reta final, prometendo fortes emoções até o último capítulo, que vai ao ar na sexta-feira, 28 de junho.>