MEMÓRIAS DA TV

Remake de 'A Grande Família'? Marieta Severo diz que não e revela motivo

A Grande Família teve 14 temporadas e marcou toda uma geração entre 2001 a 2014

Marieta Severo, 78, descartou qualquer possibilidade de voltar ao papel de Dona Nenê em um eventual remake de A Grande Família. Em entrevista ao site CinePop, divulgada no último domingo (15), a atriz se mostrou contrária à atual tendência da indústria audiovisual de reviver produções antigas de sucesso. >

A Grande Família foi um dos maiores sucessos da TV Globo, exibida entre 2001 e 2014. A sitcom retratava, com humor, o cotidiano da fictícia família Silva, moradora da zona norte do Rio de Janeiro, e se consolidou como um dos programas humorísticos mais assistidos do Brasil. Em 2008, Pedro Cardoso foi indicado ao Emmy Internacional pelo papel de Agostinho Carrara.>