NOVO VISUAL

Após ganhar casa doada por Marieta Severo, 'Beiçola' passa por procedimento estético

Marcos Oliveira colocou prótese capilar e disse que quer voltar ao visual do seu famoso personagem

O artista foi a uma clínica em São Bernardo do Campo acompanhado pelo amigo Rodrigo Oliver, que o incentivou a fazer a mudança. Marcos falou que quer voltar ao icônico visual do seu famoso personagem, mas em partes. "Mas nem tanto, porque um velho de chanel não combina, né? (Risos)", brincou.>

O eterno Beiçola passou por sérias dificuldades financeiras e foi alvo de uma ordem de despejo em 2024. Marieta Severo então doou o imóvel número 6 do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A casa conta com cozinha, quarto, sala e banheiro, oferecendo ao artista conforto, privacidade e independência. No ambiente, há um sofá, rack com televisão, quadros na parede e fotos do ator espalhadas pelo espaço.>