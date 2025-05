REALITY

Laura Keller rebate Gretchen após acusação de sexo explícito em programa ao vivo

A vencedora da 1º temporada do reality da Record nega as declarações da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 14:24

Laura Keller rebate Gretchen após acusação de sexo explícito em programa ao vivo Crédito: Reprodução/Record

A confusão entre ex-participantes do Power Couple Brasil ganhou um novo capítulo. Laura Keller, campeã da primeira edição do reality da Record, se manifestou nesta terça-feira (13) após declarações polêmicas de Gretchen. A cantora afirmou ter testemunhado uma cena íntima entre Laura e seu então marido, Jorge Sousa, durante o confinamento. Segundo Gretchen, o casal teria mantido relações sexuais com as cortinas do quarto abertas, à vista dos demais participantes. >

"Eles transaram com a cortina aberta. O quarto era de vidro, era como se fosse na área da piscina, dava pra todo mundo ver", disse a artista.>

A resposta de Laura não demorou. Em seu perfil na rede social X (antigo Twitter), ela classificou a acusação como "fake news" e afirmou que nunca protagonizou qualquer ato do tipo nas dependências do reality.>

"É mentira. A casa tinha paredes de vidro, mas não aconteceu isso. E se tivesse acontecido, a produção teria chamado nossa atenção. Gretchen está distorcendo tudo só pra causar escândalo", declarou ela também nos Stories do Instagram.>

Jorge Souza e Laura Keller Crédito: Reprodução/Instagram

Gretchen ainda afirmou que o casal era "vulgar" e monopolizava o quarto Power, o mais desejado entre os casais. Laura ironizou a fala e acusou a artista de criar polêmica para se manter em evidência.>

Dinâmica "Quebra Power"

Enquanto as trocas de farpas ressurgem entre veteranos do programa, a sétima temporada do Power Couple Brasil segue fervendo. No último domingo (11), uma dinâmica chamada "Quebra Power" rendeu barracos, votos cruzados e muito bate-boca entre os participantes atuais.>

A confusão começou quando os casais precisaram apontar quem consideravam como "carta fora do baralho". O que eles não sabiam é que o mais votado ganharia um poder especial. A escolha terminou em empate triplo entre Caroline e Radamés, Fran e Júnior, e Silvia Catra com André Barcellos.>

André, inclusive, protagonizou uma discussão acalorada com Gretchen e Esdras após ser acusado por Ana Paula e Antony de não colaborar nas tarefas domésticas. Ele respondeu comparando sua relação à de Gretchen e Esdras: "Ela cuida de mim como a Silvia cuida de mim. E por que não falam dela?", disparou.>

Ana Paula, por sua vez, também virou alvo de polêmicas ao reagir às falas de Gi Prado, que confessou ter medo da loira. Indignada, Ana Paula afirmou que nunca foi agressiva e deixou um aviso: "Se continuar dizendo que sou grosseira, vou ser obrigada a mostrar o que é isso de verdade".>

Para completar o clima pesado na casa, Gretchen revelou seus próximos alvos no jogo durante conversa com o marido. Segundo ela, Talira e Rafa são seus principais oponentes: "Se cair com a gente na DR, ela não volta. Só se for com alguém muito pior e eu não tô vendo ninguém pior aqui", alfinetou.>

Entre acusações e tensões crescentes, o Power Couple Brasil 7 continua entregando o que o público adora: treta, emoção e barraco dentro e fora da casa.>