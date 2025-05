CLIMA TENSO

Gretchen ameaça deixar o Power Couple após volta de rivais: 'Já passei dessa fase!'

Cantora ficou indignada com o retorno de Talira e Rafael da DR e afirmou que não quer conviver com deboche e provocação

A temperatura subiu no Power Couple Brasil 7 , e Gretchen está por um fio de apertar o botão e deixar o programa. Ainda nos primeiros dias de confinamento, a cantora mostrou que não está disposta a seguir no jogo caso Talira e Rafael permaneçam na disputa. >

Horas antes da eliminação desta quinta-feira (08), a artista teve uma conversa séria com o marido, Esdras de Souza, e deixou claro que sua permanência dependia do resultado da votação. "Se eles voltarem, é porque o público quer confusão. Esse vai ser o sinal", desabafou. Esdras concordou: "Vai virar uma guerra".>

A tensão já vinha crescendo nos últimos dias, quando a "Rainha do Rebolado" se revoltou após descobrir que o leite reservado para o marido havia sido consumido. A bronca, generalizada, ecoou pelos cômodos do reality. "Todo mundo sabe que ele só pode tomar leite de aveia. Eu deixei separado pra ele, e sumiu!", disparou.>

Apesar do posicionamento firme, a cantora permaneceu no programa ao menos durante a entrada ao vivo com os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites. O clima, no entanto, segue tenso e a possibilidade de uma desistência ainda paira sobre a mansão.>