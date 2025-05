SE PRONUNCIOU

Ilze Scamparini fala sobre 'climão' com William Bonner: 'Entrei em pânico'

Momento em que correspondente se esquiva de abraço do apresentador no Jornal Nacional viralizou

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2025 às 11:10

William Bonner e Ilze Scamparini em entrada ao vivo no Jornal Nacional na quarta-feira (7) Crédito: Reprodução

Poucas horas depois de William Bonner se pronunciar sobre o 'climão' com Ilze Scamparini ao vivo no Jornal Nacional, foi a vez da correspondente internacional explicar o que houve. A jornalista confirmou que está com lesão no joelho e afirmou que "entrou em pânico" durante a tentativa de aproximação do apresentador.>

"Estou aqui para agradecer as palavras de Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada Bonner por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida, em que eu estou com essa lesão no joelho. Uma lesão meio chata realmente, tendo que ficar com a perna dura. Quando você me tocou, eu não podia girar e, com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico. Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado", disse.>

Por fim, a jornalista mandou um recado para o apresentador: "Bonner, você não escapa, não. Dessa vez não deu, mas eu fico devendo esse abraço para você, por quem eu tenho muito carinho e espero te encontrar muito brevemente", concluiu.>

O climão aconteceu durante entrada ao vivo no Jornal Nacional na quarta-feira (7). Ilze e Bonner apareceram direto da Praça São Pedro, no Vaticano, como parte da cobertura da emissora sobre o conclave. Já no fim da participação, o âncora se esticou, tentando dar um abraço na correspondente. Mas a jornalista fugiu do contato e quase deixou o quadro da câmera da TV. >

A interação entre os dois não passou batido nas redes sociais, com muitos usuários comentando sobre o momento. "Nossa, a Ilze totalmente desconfortável com o Bonner...", escreveu uma pessoa. "O Bonner tava claramente muito feliz de estar junto com a Ilze Scamparini AHAHAHHAHAHAHAHAH querido", disse outra.>