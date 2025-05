BASTIDORES

William Bonner revela problema de saúde de Ilze Scamparini após rumores de climão no Jornal Nacional

Jornalista esclarece estado de saúde de Ilze e nega climão

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2025 às 21:22

William Bonner e Ilze Scamparini Crédito: Reprodução/TV Globo

Após uma noite marcada por especulações nas redes sociais, o jornalista William Bonner colocou fim aos rumores de um suposto “climão” com Ilze Scamparini durante a edição do Jornal Nacional desta quinta-feira (8). O apresentador aproveitou o espaço para fazer um elogio público à correspondente da Globo no Vaticano e revelar que ela enfrenta um problema de saúde, que teria sido a verdadeira causa de seu desconforto percebido pelos telespectadores. >

Bonner explicou ao vivo que Ilze está em tratamento por conta de uma lesão no joelho, mas, mesmo assim, fez questão de participar da cobertura especial sobre a eleição do novo papa, realizada na quarta-feira (7). Ele destacou o comprometimento da colega, que enfrentou o frio intenso de Roma para estar ao lado dele na transmissão.>

“Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Que mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso, de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN. Enfrentando também um frio de 14º, e ela não estava com este meu casaco espetacular que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão”, afirmou Bonner.>

Entenda a origem dos boatos

Na noite anterior, a jornalista apareceu visivelmente tensa durante a entrada ao vivo no Jornal Nacional, o que levantou especulações na internet. O público notou um momento em que Bonner tentou colocar a mão no ombro de Ilze, gesto que ela aparentemente evitou antes de se despedir com um breve “boa noite”.>

Segundo apuração do colunista Valmir Moratelli, do site Veja, o desconforto teria origem em uma piada feita por Bonner no dia anterior. Ele teria dito que Ilze iria “descer do telhado” para participar da cobertura, fazendo referência ao local de onde a jornalista tradicionalmente faz suas entradas ao vivo no Vaticano. Uma fonte ouvida pela coluna afirmou que Ilze teria considerado a brincadeira desnecessária, já que ela valoriza muito seu trabalho nas ruas e não apenas no “telhado”.>

Já o portal LeoDias apresentou outra versão: Ilze estaria com dificuldades para enxergar o teleprompter durante a transmissão, o que teria gerado insegurança diante das câmeras. Além disso, sua conhecida timidez pode ter contribuído para a impressão de distanciamento.>