SEM PACIÊNCIA

Repórter da Globo leva resposta atravessada ao vivo durante cobertura do conclave: ‘O que você quer?’

Rodrigo Carvalho tentava entrevistar fiéis no Vaticano quando levou uma invertida

Durante a cobertura do conclave em Roma para o Jornal Hoje, nesta quinta-feira (8), o repórter Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres, passou por um momento desconcertante ao tentar conversar com um fiel italiano no meio da multidão que aguardava a escolha do novo papa. Em tom ríspido, o homem respondeu: “O que é que você quer comigo?”, surpreendendo o jornalista ao vivo. >