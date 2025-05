‘PAPA PIX’

Vanderson Nascimento brinca com 'golpe do Papa' e viraliza nas redes

Jornalista da Rede Bahia compartilhou mensagem satírica que imita golpe virtual pedindo pix em nome do novo Papa Leão XIV

Durante a cobertura da eleição do novo Papa em Roma, o jornalista Vanderson Nascimento, apresentador do Bahia Meio Dia, usou as redes sociais para compartilhar com humor um alerta sobre golpes virtuais. Ele publicou uma mensagem fictícia, em tom de sátira, que imitava uma tentativa de estelionato envolvendo o recém-eleito pontífice Leão XIV. >