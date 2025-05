SAÚDE

Preta Gil revela quando irá para os Estados Unidos

Ela busca a cura do câncer

Preta Gil vai em busca da cura para o seu câncer nos Estados Unidos. A filha de Gilberto Gil , que já havia dito que suas únicas chances de tratar a doença são fora do país, já tem data para a viagem internacional. Ela viaja já na próxima semana.>

“Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos !!! #pretacura”, escreveu ela no Instagram.>