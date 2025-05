FAMOSOS

Por que a atriz de 'Dona de mim', da Globo, teve a perna amputada?

Na trama, a moça vive um romance com Danilo (Felipe Simas), que não gosta de assumi-la publicamente

Sucesso na novela Dona de Mim, da Globo, a atriz Haonê Thinar, que dá vida à personagem Pam, precisou amputar a perna direita quando tinha apenas 8 anos. Ela foi diagnosticada com osteossarcoma, um tipo de tumor que provoca dor e inchaço nos ossos.>

"Preferi amputar para continuar vivendo", disse ela em entrevista à Caras Brasil. "Ter esse corpo diferente na TV é de suma importância para a representatividade, não só da mulher preta, mas também da mulher com deficiência, que é mãe e tem uma vida normal. É importante normalizar o corpo com deficiência, que transita por todos os lugares e faz tudo que as outras pessoas sem deficiência fazem", afirmou a atriz.>