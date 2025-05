DESCONFORTO?

Climão?! Ilze Scamparini foge ao vivo de abraço de William Bonner

Reação da correspondente durante entrada ao vivo no Jornal Nacional chamou atenção

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:05

William Bonner e Ilze Scamparini em entrada ao vivo no Jornal Nacional na quarta-feira (7) Crédito: Reprodução

Uma entrada ao vivo de William Bonner e Ilze Scampirini durante o Jornal Nacional na noite de quarta-feira (7) chamou a atenção dos brasileiros. Os dois apareceram direto da Praça São Pedro, no Vaticano, como parte da cobertura da emissora sobre o início do conclave, que irá escolher o novo papa. Mas a correspondente internacional demonstrou certo desconforto com uma tentativa de abraço do âncora do jornal.>

Ilze participou do JN explicando os pontos fortes e fracos dos cardeais favoritos para suceder o papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril. "Agora, sim, eu disse que voltaria com a Ilze Scamparini. Senhores, boa noite. Ilze, é um prazer enorme pra gente te receber. Nossa especialista em Vaticano, são 25 anos, fazendo um jubileu esse ano", disse Bonner.>

"Vou usar todo o seu conhecimento agora pra resumir ao público sobre os cardeais favoritos", completou. Após o assunto, o jornalista tocou no ombro da colega. Em seguida, Bonner continuou, e a correspondente pareceu desviar o corpo, para fugir do contato. "Vamos ter que esperar mais um pouquinho pra ver se esses papáveis que você destacou aqui pra gente, com suas qualidades e seus potenciais defeitos, vão sair dali como cardeais ou papa", agradeceu o âncora.>

Na despedida da entrada ao vivo, Bonner se esticou, tentando dar um abraço em Ilze. Mas a jornalista fugiu do contato e quase deixou o quadro da câmera da TV.>

"Ilze Scamparini, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todo o público, porque o pessoal pede, hein! O pessoal pede em rede social muito a sua presença aqui, mas não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas essas noites. Muito obrigado mais uma vez", disse o apresentador.>

A interação entre os dois não passou batido nas redes sociais, com muitos usuários comentando sobre o momento. "Nossa, a Ilze totalmente desconfortável com o Bonner...", escreveu uma pessoa. "Não estava esperando esse desconforto da Ilze Scamparini no #JornalNacional não. Fiquei desconfortável junto", postou outra. "O Bonner tava claramente muito feliz de estar junto com a Ilze Scamparini AHAHAHHAHAHAHAHAH querido", disse uma terceira.>

