VAI CUMPRIR?

William Bonner expõe Ilze Scamparini ao vivo e gera alvoroço na internet

A fala, transmitida em rede nacional, gerou uma avalanche de reações nas redes sociais

William Bonner soltou um “spoiler” ao vivo que movimentou a internet e arrancou gargalhadas dos fãs da correspondente mais enigmática da TV brasileira: Ilze Scamparini. Direto do Vaticano, onde cobre os primeiros passos do Conclave que vai escolher o sucessor do Papa Francisco, o âncora do Jornal Nacional revelou que Ilze prometeu descer do telhado — sim, aquele telhado icônico com vista privilegiada da cúpula da Basílica de São Pedro — e se juntar a ele no chão firme do noticiário.>