SE PARECEM?

Ilze Scamaparini...Lavigne? Entenda 'surto' das redes sociais

Internautas estão obcecados com semelhança da repórter da Globo com a cantora

De volta à telinha após interromper suas férias para cobrir o internamento do Papa Francisco, Ilze Scamparini , repórter correspondente da TV Globo, voltou a ser um dos assuntos favoritos nas redes sociais. Após frequentemente ser chamada de Batman, por surgir sempre nos telhados do Vaticano para entrar ao vivo, agora ela está sendo comparada a outra famosa.>

Os internautas estão obcecados com a semelhança da jornalista com a cantora Avril Lavigne. Nas redes sociais, diversas montagens comparativas já foram criadas. "Com quantos anos vocês ficaram sabendo que a Ilze Scamparini é a nossa Avril Lavigne Brasileira?", brincou um internauta na rede X. >