SEM DESCANSO

Ilze Scamparini encerra férias antes da hora e volta à Roma com urgência para cobrir saúde do papa

Jornalista da Globo, desde 1997, estava de férias no Brasil

A internação do Papa Francisco pegou todos de surpresa, até os correspondentes internacionais. Após a piora da saúde do líder da Igreja Católica, a jornalista Ilze Scamparini teve que finalizar seu período de férias antes do esperado. Nesta quinta-feira (20), a correspondente da Globo em Roma revelou nas redes sociais que já está voltando para a Itália para cobrir a crise no Vaticano. >