30 ANOS DEPOIS

Lembra da Sofia de 'A Viagem'? Atriz sumiu da TV e hoje surpreende com nova profissão

Após papel marcante na novela dos anos 90, atriz deixou os holofotes e hoje leva uma vida bem diferente; inclusive com outro nome

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de julho de 2025 às 23:30

Sofia (Roberta Índio do Brasil) em 'A Viagem' 1994 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos rostos marcantes da novela 'A Viagem', sucesso da Globo em 1994 e atualmente reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', a atriz Roberta Índio do Brasil chamou atenção ao viver Sofia, personagem envolvida em um mistério romântico na trama. Hoje, aos 51 anos, ela segue um caminho bem diferente da atuação. >

Roberta deixou de lado os palcos e as câmeras e, atualmente, atua como consultora e CEO no mundo corporativo, sob o nome de Roberta Rosenburg, com o qual assina suas redes sociais e projetos. Casada com Bruno Gomes de Botton, ela é mãe de duas filhas adultas, Fernanda e Carolina, e se dedica a palestras, conteúdos de estratégia empresarial e liderança organizacional.>

Nos anos 90, além de A Viagem, Roberta também participou de outras produções da TV Globo, como a minissérie A Madona de Cedro (1994), as novelas Quatro por Quatro (1994) e Explode Coração (1995), além de episódios do programa interativo Você Decide. Apesar do talento reconhecido, sua carreira artística foi breve e ela preferiu seguir novos rumos longe da dramaturgia.>

Lembra da Sofia de 'A Viagem'? 1 de 9

A história de Sofia em A Viagem >

Na novela escrita por Ivani Ribeiro, com direção de Wolf Maya, Sofia vive uma situação intrigante: aparece grávida sem saber a identidade do pai do bebê. Os encontros aconteciam de forma misteriosa, com os olhos vendados, e ela desconhecia completamente o homem com quem se envolvia.>

Apaixonado por ela, Zeca (vivido por Irving São Paulo) decide assumir a criança e propõe casamento. Mais tarde, Sofia descobre que o homem com quem se relacionou era o próprio Zeca, usando o codinome Eros para esconder sua identidade. A revelação gera um conflito, mas nos capítulos finais os dois se reconciliam e têm um final feliz.>