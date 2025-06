CUIDADOS

Guilherme Fontes, ator de 'A Viagem', é picado por jararaca e faz alerta: 'Doeu tanto'

Ator foi socorrido após o acidente e orientou seguidores sobre o que fazer em casos de picada de cobra

O ator Guilherme Fontes (58), usou as redes sociais para relatar um susto que viveu no último domingo (16), em sua casa no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista, conhecido por trabalhos marcantes como A Viagem e Mulheres de Areia, contou que foi picado por uma cobra jararaca e precisou de atendimento médico urgente.>