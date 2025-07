CINEMA

É oficial! 'O Diabo Veste Prada 2' está em produção: veja teaser e elenco confirmado

Sequência do sucesso de 2006 inicia filmagens com trama atualizada sobre o império de Miranda Priestly

Quase duas décadas após conquistar o mundo da moda e do cinema, 'O Diabo Veste Prada' ganhará oficialmente uma continuação. A Disney, por meio do selo 20th Century Studios, anunciou nesta segunda-feira (30) o início das filmagens de 'O Diabo Veste Prada 2', que já tem data de estreia marcada: 1º de maio de 2026.>

O vídeo de divulgação, repleto de trechos icônicos do longa de 2006, confirmou o retorno das estrelas Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Além disso, o ator e cineasta Kenneth Branagh (conhecido por Morte no Nilo) foi escalado para interpretar o marido da temida Miranda Priestly.>

Sobre a personagem Andrea Sachs, vivida por Anne Hathaway, ainda não há detalhes. Ao final do primeiro filme, ela havia trocado o universo da moda por um novo caminho no jornalismo, dando adeus à revista Runway e a Miranda.>

O filme é baseado no best-seller de Lauren Weisberger, publicado em 2003, inspirado em sua experiência real como assistente de Anna Wintour, lendária editora da Vogue. Desde então, Weisberger escreveu duas continuações literárias: A Vingança Veste Prada – O Diabo Está de Volta (2013), focada em Andy, e When Life Gives You Lululemons (2018), centrada na trajetória de Emily como relações públicas de celebridades.>