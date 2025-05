VALE A PENA VER DE NOVO

Lembra dele? Dudu de 'A Viagem' hoje tem 40 anos e revela carreira fora da TV

Ex-ator mirim retorna à Globo com reprise da novela 'A Viagem' e comenta sobre sua trajetória artística

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2025 às 12:06

Um dos rostos mais marcantes da novela 'A Viagem', exibida originalmente em 1994, está de volta à tela da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Daniel Ávila, que interpretou o pequeno Dudu, filho caçula de Otávio Jordão (Antonio Fagundes), volta ao ar com a reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje, 31 anos depois da estreia, ele está com 40 anos e segue firme no universo artístico.>

Daniel não apenas continuou na atuação como também se formou em Cinema e fez uma pós-graduação em Cuba, ele também é professor de teatro, dublador e integrante do coletivo "Tá na Rua", comandado por Amir Haddad, conhecido por levar performances cênicas a espaços públicos.>

"Gosto de me conectar com o público. Seja na praça, no teatro ou pela televisão, minha motivação sempre foi me comunicar. A dublagem também me encanta muito, pois me permite interagir com obras e artistas do mundo inteiro", contou ele em entrevista ao jornal O Globo. >

Além da vida artística, Daniel também é pai de Flor, de 15 anos, que parece seguir os passos do pai. "Ela é uma artista nata. Já participou de muitos cursos de teatro comigo e faço questão de levá-la a ambientes ligados à arte. Acredito que isso tem um impacto muito positivo na formação de uma pessoa.">

Sobre o retorno da novela ás telas, o ator afirma que a repercussão é sempre intensa. "A Viagem é um sucesso atemporal. Recebo mensagens nostálgicas de pessoas que assistiram na época e também de jovens que estão vendo pela primeira vez.">

Na trama, Dudu é vítima indireta do espírito vingativo de Alexandre (Guilherme Fontes), que influencia negativamente o irmão mais velho, Tato. Na época, a história mexeu com o público, especialmente crianças, que ficaram impressionadas com o personagem sobrenatural. Mas para Daniel, que já acumulava experiência em cena, tudo era encarado com leveza.>

Daniel Ávila Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Apesar da pouca idade, eu entendia bem o que estava acontecendo. As gravações com o Guilherme eram até divertidas. Ele fazia caretas e brincadeiras nos bastidores. Mas sei o quanto aquele personagem assustava quem via de fora", relembra, entre risos.>