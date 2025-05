FAMOSOS

Fora das telinhas, Luana Piovani faz shows em restaurante de Portugal

Atriz mistura teatro, música e stand-up em novo espetáculo

Fora das telinhas desde 2022, quando participou de uma produção em Portugal, Luana Piovani está de volta aos palcos, mas longe da televisão. A atriz, que vive em Lisboa desde 2019, estreou nesta semana uma nova temporada do espetáculo 'Cantos da Lua', no restaurante La Fiorentina, na capital portuguesa. >

"Cada dia é único, com histórias novas. Vem rir, se encantar com meu perfume e me contar depois o que achou, vemmmm vai!", convidou Luana nas redes sociais, empolgada com o novo formato intimista.>