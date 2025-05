'SOCIOPATA'

Latino diz que é vítima de extorsão por filho dependente químico e relata agressão à mulher: 'Expulsei ele de casa'

Cantor falou que sofreu ameaças do rapaz

"Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só ter ficado anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério: que era a dependência química", disse, no vídeo.>