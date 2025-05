SE PRONUNCIOU

Filho rebate Latino, diz que pai traía a esposa e acusa: 'Me fez usar droga para caralh*'

Guilherme Namentti falou que o cantor 'colocava amante novinha dentro de casa'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 13:28

Guilherme Rocha rebateu acusações do pai, Latino Crédito: Reprodução

Guilherme Namentti, de 27 anos, rebateu as acusações do pai, Latino. Pouco depois do cantor publicar um vídeo dizendo que o filho é dependente químico e que já teria agredido a mãe e a madrasta, o rapaz usou as próprias redes sociais e afirmou que o artista, que hoje é cristão e casado com Raffa Rarbbie, traia a esposa.>

"Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c@4@¨&! Me abalou psicologicamente varias vezes. Então, mora com ele para tu conheceres. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então, deixa eu me defender", falou o jovem.>

"Ele e a esposa deles fazem célula e depois sentam para falar mal da vida de todo mundo", completou o jovem.>

Comentário do filho de Latino Crédito: Reprodução