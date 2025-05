SERÁ?

Gracyanne Barbosa canta música e fãs apontam indireta para Belo: 'Quem te traiu não fui eu'

Influenciadora recentemente admitiu que gostaria de reatar com o cantor

"Fui um vacilão, me comportando igual solteiro, beijei a traição. Me lasquei. É pra acabar fazer essa besteira, te perder e ainda não lembrar. Quem te traiu não fui eu, fui eu, loucão. Mas esse não é eu, não. Mas esse não é eu, não. Quem te traiu não fui eu, fui eu, loucão. Mas não era eu, não. Mas não era eu, não", diz o trecho cantando pela musa fitness.>

O vídeo começou a repercutir, e vieram as teorias sobre Gracyanne estar alfinetando o ex. "Tudo postado na internet é pensado, ela não é boba", disse uma pessoa. "Não aguento ela sofrendo pelo ex, eu te entendo!!!", falou outra. "A diva doida pra voltar", comentou mais uma.>