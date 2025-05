DESABAFOU

Duda Reis revela dificuldade no pós-parto: 'Me sentia muito triste'

Influenciadora também falou que recebeu críticas por não amamentar a filha: 'Tem dinheiro, como não conseguiu?'

"Eu tive três consultoras de amamentação e as pessoas diziam: 'você tem dinheiro, como não conseguiu? Tem as melhores profissionais, consultoras, como você não conseguiu?'", falou, em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas. "Minha filha abocanhava meu seio, eles ficavam sangrando, faziam feridas, pus".>

Duda também relatou um puerpério difícil. Ela falou sobre o baby blues, um sentimento de tristeza pós parto. A condição é comum e pode ocorrer nos primeiros dias após o nascimento do bebê. A influenciadora deu à luz Aurora em janeiro. A pequena é fruto do casamento da modelo com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.>

"O baby blues foi muito mais intenso. Nos primeiros 15 dias, eram aquela angústia, aquele choro, aquela tristeza... eu me sentia muito triste. Não tem nada a ver com o bebê. É uma contradição. Sempre quis ser mãe (...) tinha um sonho com uma menininha, que sabia que seria muita filha. Era meu maior sonho e no dia em que engravidei, sabia que seria a Aurora. Então pensava: 'por que essa tristeza?'", relembrou.>