DEU DETALHES

Ex-Globo abre o jogo sobre relação com namorado: 'Quero beijar outras pessoas'

Samara Felippo explicou o acordo que tem com o ator e humorista Elídio Sanna

A atriz Samara Felippo deu detalhes de seu relacionamento com o ator e humorista Elídio Sanna, com quem está atualmente. Em entrevista ao podcast Louva a Deusa, ela falou sobre o acordo que tem com o namorado, e afirmou que eles vivem uma união monogâmica, mas aberta.>