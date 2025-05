APAIXONADA

Gracyanne Barbosa admite que quer reatar com Belo: ‘Eu amo’

Durante participação em rodeio, a influenciadora falou abertamente sobre sentimentos pelo ex-marido

Após um ano do término, Gracyanne Barbosa falou abertamente sobre o desejo de retomar o casamento com Belo. Em entrevista ao portal LeoDias, durante o Votu Internacional Rodeo, em Votuporanga (SP), a influenciadora abriu o coração ao comentar a relação com o cantor, com quem viveu por 16 anos. >