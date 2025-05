VALE A PENA VER DE NOVO

'A Viagem' está de volta: veja como estão os atores 30 anos depois

Sucesso absoluto nos anos 90, a novela reestreia nesta segunda (12) no Vale a Pena Ver de novo

O túnel do tempo da televisão brasileira será reaberto nesta segunda-feira (12), com a volta de A Viagem à programação da TV Globo. Trinta anos após sua estreia original, em 1994, o folhetim espiritualista escrito por Ivani Ribeiro retorna no Vale a Pena Ver de Novo, prometendo emocionar novas gerações e matar a saudade dos fãs de longa data.>