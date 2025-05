'A Viagem': Novela espírita que marcou gerações retorna à TV Globo; veja 5 curiosidades

VALE A PENA VER DE NOVO

A TV Globo bateu o martelo e definiu sua próxima aposta para as tardes: "A Viagem", clássico atemporal da dramaturgia nacional, vai substituir "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo a partir do dia 12 de maio. Escrita por Ivani Ribeiro, a novela estreou originalmente em 1994, arrebatando o público com uma trama que mescla drama, amor e espiritualidade. >