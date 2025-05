BANQUETE DE ESTRELA

Menu VIP do show de Lady Gaga terá receitas do pai da cantora e pratos brasileiros

Convidados especiais vão desfrutar de mais de 30 opções inspiradas no livro de culinária de Joe Germanotta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2025 às 16:00

Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram

Os mais de 7 mil convidados da área VIP do show de Lady Gaga, neste sábado (03), em Copacabana, não vão apenas assistir a uma superprodução musical, eles também terão um verdadeiro banquete à altura da estrela pop. O cardápio, cuidadosamente elaborado, mistura o sabor da culinária italiana com um toque brasileiro e foi inspirado no livro de receitas do próprio pai da cantora, Joe Germanotta. >

Segundo apuração do g1, a chef responsável pelo buffet preparou uma seleção com mais de 30 itens, incluindo saladas criativas, pizzas artesanais, massas e pratos típicos com um toque gourmet. Tudo baseado na obra "Joanne Trattoria Cookbook", publicada por Germanotta em 2016, onde ele compartilha os segredos do restaurante da família, localizado em Nova York, especializado na cozinha italiana-americana.>

Entre as delícias que serão servidas estão saladas como a de quinoa com rúcula e beterraba, lentilha com cebola caramelizada e hortelã, além do risoni caprese com lascas generosas de parmesão. Para os fãs de massas, haverá uma variedade de molhos e acompanhamentos.>

Uma estação batizada de "New York" oferecerá pizzas no estilo nova-iorquino e carnes grelhadas na brasa, enquanto o toque brasileiro vem em pratos como arroz meloso de costelinha ao molho barbecue e pães rústicos fresquinhos.>