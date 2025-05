NOVELA DAS 18H

Garota do Momento: Beto muda de ideia sobre casamento com Bia (03)

Capítulo deste sábado (03) revela lembrança crucial sobre a morte de Valéria e reviravolta no noivado de Beto e Bia

No núcleo mais leve, Alfredo se derrete pelos chocolates artesanais de Alfonso, mas ao ver o sucesso do amigo, acaba sendo tomado pelo ciúmes. Já Fred movimenta o clube Gente Fina ao levar um grupo de turistas para conhecer o espaço, aumentando a visibilidade do local.>

Clarice, cada vez mais preocupada com sua conexão com Bia, conclui que Juliano e Maristela podem afastá-la da jovem, caso não consigam garantir o casamento da filha. E, para a surpresa de todos, Beto volta atrás em sua decisão e aceita finalmente se casar com Bia, reacendendo as esperanças da família.>