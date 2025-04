SAÚDE

Medo de não ter dinheiro pode engordar; entenda

Ansiedade financeira pode interferir nos hormônios, nos hábitos e até na relação com a comida, favorecendo o ganho de peso

Sentir-se constantemente preocupado com as finanças pode afetar muito mais do que o humor: também pode refletir diretamente na balança. A chamada ansiedade financeira, cada vez mais comum entre jovens e adultos, é um tipo de estresse crônico que pode alterar o comportamento alimentar, atrapalhar o metabolismo e contribuir para o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.>