REVELAÇÃO

'Se não casar com você, viro Papa': promessa de infância do Papa Francisco veio com desenho e tudo; entenda

Antes de dedicar a vida à Igreja, Jorge Bergoglio acabou cumprindo o destino que ele mesmo previu

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2025 às 11:57

Papa Francisco Crédito: Reprodução

Muito antes de se tornar líder da Igreja Católica, o jovem Jorge Bergoglio, hoje conhecido como Papa Francisco, fez uma promessa inesperada à vizinha por quem era apaixonado aos 12 anos: “Se não casar com você, viro Papa.” E, ao que tudo indica, ele levou a profecia a sério. >

A história veio à tona em 2013, quando Amalia Damonte, sua amiga de infância, relembrou ao jornal britânico The Telegraph a carta que recebeu do então menino sonhador. “Ele me mandou um desenho de uma casinha com telhado vermelho e disse que seria onde a gente moraria quando casássemos”, contou.>

Mas a fantasia infantil encontrou resistência no mundo real. Os pais de Amalia proibiram qualquer contato com o garoto e, segundo ela, até a puniram fisicamente por se corresponder com um menino. “Meu pai me bateu porque tive a ousadia de escrever uma carta para ele. E eu nem respondi a última mensagem. Só queria que ele desaparecesse”, revelou.>

Apesar do tom quase romântico da lembrança, Amalia destaca que não se tratava de uma paixão verdadeira, e sim de um carinho inocente de criança. “Acho que ele me pediu em casamento por achar bonito o que via na própria família. Eu era só uma menina. Aquilo era puro e infantil”, afirmou.>

Anos depois, o Papa relembrou outras experiências afetivas em sua biografia Esperança, lançada em 2024. No livro, Francisco conta que, já adulto, chegou a ficar noivo de uma jovem do meio cinematográfico. “Ela era doce e depois se casou, teve filhos. Foi uma fase da minha vida antes do seminário”, escreveu.>

Já na juventude, durante um casamento de um tio, o então seminarista viveu uma “crise”: se encantou por uma moça a ponto de ter dificuldade para rezar. “Ela era tão bonita, tão inteligente, que fiquei tonto. Passei uma semana com a imagem dela na cabeça. Depois passou. E pude seguir minha vocação”, revelou.>