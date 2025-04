POLÊMICA

Ex de Davi Brito desabafa após ataques: 'Nunca precisei me escorar em ninguém'

A dentista Adriana Paula quebra o silêncio e rebate julgamentos de internautas

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2025 às 11:30

Adriana Paula Crédito: Reprodução/Instagram

Adriana Paula, ex-namorada de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para rebater críticas e especulações sobre sua vida pessoal. Em desabafo publicado nos stories do Instagram, a dentista afirmou que não pretende se envolver em polêmicas e destacou sua trajetória de independência. >

“Primeira e última vez que falo sobre isso aqui”, escreveu Adriana, antes de pedir respeito à sua privacidade. “Gente, parem de achar que vocês sabem o que acontece na vida dos outros. Vocês não sabem de NADA”, afirmou ela, em tom firme.>

Dentista postou desabafo nos storys Crédito: Reprodução/Instagram

A dentista também criticou o impacto das redes sociais na construção de narrativas distorcidas. “Nem tudo que vocês veem nas redes sociais é real. As pessoas mostram o que querem mostrar, o que convém, o que vende, o que entretém. Principalmente quem vive disso aqui”, pontuou, acrescentando que sua vida acontece “fora das câmeras, longe dos stories, dos likes e das aparências”.>

Sem mencionar diretamente o nome de Davi, Adriana reforçou que não deseja alimentar conflitos. “Se você está aqui esperando que eu fale mal de alguém, vai se decepcionar. Nunca precisei diminuir ninguém pra crescer. E não vai ser agora”, declarou.>

Adriana e Davi terminaram o relacionamento em meio a polêmicas Crédito: Reprodução/Instagram

Em outro trecho, ela valorizou sua trajetória pessoal e profissional. “Tudo que tenho foi construído com honestidade, caráter e determinação. Trabalhava nas horas vagas, virava noites estudando, atravessava a cidade pra ir à faculdade. Fui eu quem criou as minhas próprias oportunidades.”>

Entenda o caso

Adriana voltou ao centro das atenções após publicar, no dia 21 de abril, um vídeo no Instagram que muitos seguidores interpretaram como uma indireta a Davi Brito. No post, ela aparece subindo uma escada com uma mala, ao som da música Traição Não Tem Perdão, de Marília Mendonça. “POV: Por que você não casa? Eu na primeira discussão:”, dizia o texto. Na legenda, Adriana completou: “E nem é meme”.>

A publicação reacendeu especulações sobre o fim do namoro entre ela e o ex-BBB, além de atrair críticas. Um internauta comentou: “Carregando os seguidores que ganhou no engajamento de Davi”. Outro perfil escreveu “livramento”, ao que Adriana respondeu com risadas e um emoji de coração.>

Término conturbado e anúncio de gravidez

O relacionamento entre Adriana e Davi durou cerca de três meses, sendo oficializado em janeiro e encerrado em abril. O término, no entanto, foi antecedido por uma polêmica envolvendo uma possível gravidez.>

No dia 8 de abril, Davi fez uma live no Instagram anunciando que seria pai. “Meu coração está jorrando de alegria desde o dia que eu descobri essa notícia, de que ela está grávida e que está vindo uma calabresinha ou um calabresinho por aí”, disse o ex-BBB.>

Horas depois, o baiano afirmou que os dois precisavam de um tempo para “digerir tudo o que está acontecendo”. A confirmação do término veio na madrugada de 12 de abril, quando Davi publicou uma sequência de vídeos se despedindo da ex.>

“Sabe de uma coisa, Adriana? Você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame e cuide de você”, disse Davi. Em tom irônico, também rebateu críticas da dentista: “Eu sei que você disse que eu não presto… que sou tudo de ruim… mas eu te amei de verdade”.>