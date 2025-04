NOVELA DAS 21H

Vale Tudo: roubo, desconfiança e revelações bombásticas agitam capítulo desta quarta (23)

Mala misteriosa, suspeitas de traição e tensão familiar movimentam os próximos acontecimentos da novela das 9 da Globo

César e Maria de Fátima se unem para tentar abrir a mala que o modelo pegou ao sair do jatinho, um objeto que promete mudar o rumo de seus planos. A dupla, no entanto, acaba sendo surpreendida com o que encontra dentro da bagagem. A sequência promete mexer com os telespectadores.>