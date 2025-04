VIOLÊNCIA

Henri Castelli ganha indenização de R$ 55 mil por agressão em Alagoas: ‘Tentaram me matar’

Ator foi atacado por dois homens em 2020, passou por cirurgia na mandíbula e ainda sente dores e dormência

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2025 às 09:22

henri castelli Crédito: Reprodução/TV Globo

Quatro anos após ter sido agredido durante uma viagem à Barra de São Miguel, em Alagoas, o ator Henri Castelli venceu na Justiça e receberá uma indenização de R$ 55 mil. A decisão, proferida pela Justiça de São Paulo, condena os agressores Bernardo Malta de Amorim e Guilherme Accioly Ferreira a pagar o valor, dividido entre danos morais e estéticos. >

Henri foi atacado em dezembro de 2020 e relatou sequelas físicas e emocionais desde então. A juíza Luciane Cristina Silva Tavares determinou que o ator receberá R$ 40 mil por danos morais e outros R$ 15 mil por danos estéticos. Os réus também devem arcar com as custas do processo e os honorários da defesa do artista. Ainda cabe recurso da decisão.>

Ao justificar a sentença, a magistrada destacou a gravidade da agressão e seu impacto duradouro. “Deve a indenização, por um lado, ser suficiente para desestimular práticas semelhantes e, por outro, compensar a vítima pelos prejuízos decorrentes da conduta do ofensor”, escreveu. Ela ressaltou ainda a importância de considerar “os efeitos pedagógicos ao ofensor e as condições pessoais dos litigantes”.>

A indenização por danos estéticos foi determinada com base nos relatos da advogada de Henri, que informou que o ator passou a esconder o rosto em fotos e sofre até hoje com dores na mandíbula. “Tendo o autor demonstrado sua insatisfação com sua imagem após a agressão física, que modificou possivelmente de forma irreparável sua mandíbula, e considerando que se trata de um ator, para quem evidentemente a imagem tem uma dimensão ainda mais exacerbada, os danos estéticos estão configurados”, pontuou a juíza.>

Relembre o caso

O episódio ocorreu em dezembro de 2020, quando Henri estava de férias em Alagoas. Ele foi surpreendido por dois homens que, segundo o ator, não conhecia. Na época, surgiram acusações de que ele estaria embriagado e teria provocado a confusão — o que nega categoricamente.>

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, Henri descreveu o episódio como brutal: “Foi uma covardia. Tentaram me matar. Graças a Deus tinha um promotor de Justiça de Belém, que hoje virou um grande amigo, que presenciou e se posicionou. Ele disse: ‘Vi o que aconteceu. Você não fez nada’”.>