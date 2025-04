TELVISÃO

Karol Conká revela motivo da ausência na final do BBB 25

Cantora confirmou que foi convidada para o evento, mas não pôde comparecer por conflitos na agenda

“Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda. Agradeço imensamente o BBB pelo carinho e lembrança”, escreveu Karol em publicação feita no X (antigo Twitter), após fãs notarem sua ausência no palco.>

Nas redes sociais, internautas reagiram com bom humor e carinho ao desfalque. “Mamacita, eles que mudassem a final para o dia que você pudesse ir, que mundo é esse?”, brincou a usuária Thaila. “Sentimos sua falta”, escreveu Andressa. Já Alex, outro fã do reality, comentou: “Faltou a Mamacita mesmo, fazendo feat com a Juliette”, mencionando a campeã do BBB 21, que se apresentou no evento.>