Após briga por herança, filho de Gal Costa prepara loja virtual em homenagem à mãe

Com apenas 18 anos, Gabriel colocou de pé o projeto batizado de Loja da Gal

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:45

Certidão de óbito de Gal Costa é revelada Crédito: TV Globo

Depois de meses de disputa judicial, climão familiar e até pedido de exumação, a poeira finalmente baixou. Gabriel Penna Costa, filho de Gal Costa, decidiu trocar os tribunais por um gesto de afeto: vai lançar uma loja virtual em homenagem à mãe, que morreu em 2022.>

Com apenas 18 anos, Gabriel colocou de pé o projeto batizado de Loja da Gal. Mais do que um e-commerce, o jovem quer transformar o espaço em uma celebração do legado da cantora. A ideia, segundo ele, é manter viva a memória da mãe — e, quem sabe, também garantir uma renda com isso. O slogan escolhido é “Muito mais que uma loja, uma celebração.”>

O negócio ainda está em fase de desenvolvimento, mas já foi oficialmente registrado no início de fevereiro. E veio só depois de um acordo com Wilma Petrillo, viúva de Gal, com quem o rapaz travava uma batalha por herança desde a morte da artista.>

Pra quem não lembra: Gabriel chegou a alegar na Justiça que Wilma não teria direito ao patrimônio da mãe, contestando até o relacionamento das duas. Teve até pedido de exumação do corpo de Gal — coisa pesada. Mas tudo isso ficou pra trás em setembro do ano passado, quando as partes decidiram dividir os bens, dívidas e os royalties do imenso repertório da cantora.>