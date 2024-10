SITUAÇÃO COMPLICADA

Quase dois anos após morte de Gal Costa, mansão da cantora é colocada à venda

Ex-produtor da artista explica motivo real e detalhes do valor

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 10:09

Depois de quase um mês do acordo que Gabriel Costa, filho de Gal Costa, fez com Wilma Petrillo, viúva da cantora, agora o apartamento de luxo da artista vai ser vendido para "quitar dívidas".

A informação foi explicada pelo ex-produtor da cantora, Gabriel Fischmann, em uma publicação no Instagram. Ele mostrou um print do quarto da cantora, exibindo também o valor da venda do imóvel, exatos R$ 10 milhões, além do IPTU custando R$ 33 mil.

“Tristeza profunda me invade vendo essas fotos da casa da Gal nos Jardins/SP sendo vendida para quitar dívidas e ser dividida entre ‘herdeiros’. Olhei para esse quarto vazio na fotografia, local da sua intimidade, e fico aqui repensando sobre a brevidade do ser, das coisas e do tempo.. Sobre como temos o poder de mudar o nosso destino, mas também como às vezes ficamos atados aos grilhões do sofrimento sem achar saídas, até que aquele pode ser o ato final desse grande teatro da vida”, disse.

Logo em seguida, ele refletiu que "'as grandes estrelas têm um lado de profunda tristeza’. Essa foto ilustra esse pensamento'", detonando posteriormente a viúva de Gal, que teria sido o pivô do acervo da cantora, ter se acabado com o tempo.

"O ser nefasto [Wilma Petrillo, viúva de Gal] deixou praticamente todo o acervo de roupas de shows e troféus perecer com o tempo, a sujeira, o próprio descaso na então casa-depósito na Bahia... O legado fica mesmo é nas mãos dos fãs e da estimada Biscoito Fino, a quem peço por favor não deixar cair no esquecimento a obra audiovisual da nossa querida Gal, pois o resto a viúva negra já se encarregou de acabar em vida".

Sobre a casa

Ele detalhou logo depois sobre cada parte da casa que abrigou Gal Costa, uma das grandes cantoras da Música Popular Brasileira, em São Paulo.

"Lê-se no anúncio: ‘Casa em rua tranquila. Possui hall de entrada e lavabo com visão para o living com 3 ambientes e vista de ambos os lados para uma área verde. Ainda conta com um terraço e um charmoso escritório anexo'".