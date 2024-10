DIFICULDADES

'Sofri um preconceito muito velado', lamenta Belo sobre cantar pagode

O cantor Belo acumula várias músicas de sucesso, hits em novelas e fãs pelo Brasil inteiro. No entanto, mesmo com 30 anos de carreira, o artista ainda sofre preconceito por cantar pagode.

Em conversa ao site Extra, ela disse que, mesmo com o grande reconhecimento pelo país, ele entende que as críticas e preconceitos continuam.

Atualmente solteiro desde o fim do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa , o cantor disse que tem descoberto vários aspectos da sua vida, principalmente a independência pós-relacionamento.

O cantor Belo terá a vida documentada e publicada no Globoplay em novembro. Todas as fases da área pessoal e profissional serão retratadas no projeto visual, inclusive a fase em que ele ficou preso e até o relacionamento com a dançarina Viviane Araújo.