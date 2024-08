SEPARADOS

Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento

Cantor confirmou que mantém contato com a ex

O cantor Belo negou que a influenciadora Gracyanne Barbosa tenha o traído. Neste sábado, 24, o artista revelou que ele e Gracyanne já estavam separados na época em que a influenciadora se envolveu com um personal trainer. Ele ainda admitiu também ter vivido um romance com outra pessoa.

A declaração foi dada pelo cantor durante uma participação no Sabadou com Virginia, programa do SBT. Questionado se perdoaria uma traição, Belo respondeu: "Eu perdoaria porque aquilo não foi traição. Nós estávamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, estávamos muito mais 'para lá do que para cá'."