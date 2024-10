VAI, COLEGUINHAS!

Simone e Simaria podem retornar aos palcos juntas em 2025; entenda

As cantoras separaram em 2022 após diversas polêmicas

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 16:48

Simaria e Simone Crédito: Reproduçao

As irmãs Simone e Simaria podem retornar aos palcos do Brasil em 2025 após dois anos separadas. Isso porque as duas querem manter a parceria tal qual Zezé Di Camargo e Luciano.

Segundo informações do Movimento Country, o projeto em conjunto está sendo rabiscado e analisado com calma, mas o retorno promete ser um dos mais aguardados do ano.

As irmãs devem fazer a parceria bem parecida com o Zezé Di Camargo e Luciano, que continuam fazendo vários shows juntos pelo país, mas também realizam apresentações separados, cada um com suas carreiras solo.

Apesar da notícia ter sido divulgada neste domingo (6) pelo site mais conhecido do mundo sertanejo, as irmãs ainda não se pronunciaram publicamente. No entanto, os fãs já estão ansiosos para o retorno triunfal.

SEPARAÇÃO

As irmãs anunciaram a separação da dupla sertaneja em 2022. Em um bate-papo com a mãe de Marilia Mendonça, Ruth Moreira, a artista baiana revelou que a irmã já estava dando sinais de que fazer apresentações não era mais a intenção dela.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse.

Ainda na conversa, a dona do hit 'Erro Gostoso' comentou que Simaria estava decidida a focar na vida pessoal, nos filhos, além de descansar, já que as duas começaram na música ainda na adolescência.